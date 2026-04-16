Российское следствие дало оценку атакам ВСУ на Кубань

Российские следователи квалифицировали массированную атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на гражданские объекты Кубани как террористический акт. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

По данным следствия, соответствующие выводы были сделаны после осмотра следователями мест происшествий и фиксации повреждений, назначена взрывотехническая судебная экспертиза. Действиям командиров ВСУ, причастным к террористическому акту будет дана соответствующая правовая оценка.

16 апреля ВСУ совершили массированную атаку на Краснодарский край. В результате в Туапсе повреждения получили как минимум 30 жилых домов — 24 частных и 6 многоквартирных. Кроме того, нанесен ущерб двум учебным учреждениям и музыкальной школе.

В Сочи повреждено два частных дома в Лазаревском районе и многоквартирный дом в Центральном. В Дагомысе повреждения получили окна и ограждение детского сада — сейчас его территория оцеплена. «В Новороссийске обломки БПЛА попали в гражданское судно, произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали.