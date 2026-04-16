Россиянка навсегда заткнула кляпом рот оскорблявшего ее мужа

Во Владимирской области предстанет перед судом жительница села Андреевское Юрьев-Польского района, обвиняемая в незаконном лишении человека свободы, стоившего ему жизни. Об этом в своем Telegram-канале сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 13 сентября 2025 года после застолья с употреблением алкоголя у 27-летней обвиняемой случился конфликт с ее 34-летним мужем. Мужчина начал оскорблять супругу и тогда она набросилась на него, повалила на пол и связала, а после заткнула ему рот куском ткани. Женщина не учла, что перекрыла ему органы дыхания. Остававшийся на долгое время на полу потерпевший вскоре перестал дышать.

В ходе расследования вдова дала признательные показания. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

