Землетрясение произошло в российском регионе

Землетрясение произошло на Дальнем Востоке. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки зафиксировали в акватории Японского моря в четверг, 16 апреля, около 8 утра по местному времени (около часа ночи мск). Их магнитуда достигала 4,4 — это сейсмологи считают ощутимым землетрясением.

Эпицентр явления находился в районе побережья Лазовского района, между населенными пунктами Преображение и Валентин. Очаг залегал на глубине 419,6 километра. О пострадавших и разрушениях информация не поступала. Угрозу цунами в российском регионе не объявляли.

Ранее мощное землетрясение произошло в американском штате Невада. Подземные толчки зафиксировали во вторник, 14 апреля, в 01:29 по всемирному координированному времени (04:29 мск). Их магнитуда достигала 5,7. Эпицентр явления находился в 20,4 километра от города Силвер-Спрингс, где проживает 5296 человек. Очаг залегал на глубине десять километров.