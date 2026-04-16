Найденный в России на обочине мужчина оказался беглым преступником

В Краснодарском крае полицейские в свой выходной день спасли лежащего со сломанной спиной на обочине мужчину, оказавшегося беглым преступником. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

Сотрудники ГИБДД Денис Озеров и Юлия Красногорская ехали по проселочной дороге, когда увидели пострадавшего рядом с квадроциклом. Они вызвали скорую и остались с ним до приезда медиков. У 51-летнего мужчины был поврежден позвоночник после падения с квадроцикла — он не справился с управлением.

Полицейские установили его личность и выяснили, что он находится в федеральном розыске за умышленное причинение легкого вреда здоровью человека. Мужчину передадут коллегам из Темрюка, которые объявили его в розыск.

