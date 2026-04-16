Украинский беспилотник атаковал энергетический объект в Белгороде

Украинский дрон совершил атаку на объект энергетической инфраструктуры в Белгороде, что привело к возгоранию, передает РИА Новости. Информацию об инциденте подтвердил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Атака произошла утром, на объекте началось возгорание, его уже тушат, сообщил губернатор в Max.

Из-за происшествия некоторые жители Белгорода и поселка Дубовое временно остались без электроснабжения и воды. Через некоторое время подачу воды восстановили.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце марта ракетный обстрел со стороны ВСУ повредил объекты энергетической инфраструктуры Белгородской области.