Заключенный проглотил саморез в подмосковном СИЗО

35-летний заключенный проглотил саморез в одной из подмосковных следственных изоляторов. Возможно, он намеревался совершить побег, но его вовремя разоблачили.

Как стало известно «МК», инцидент произошел в понедельник в СИЗО в Красногорске. Мужчина, находящийся под стражей, намеренно проглотил саморез. О своём поступке он сообщил лишь спустя два часа. К нему вызвали медиков, но он заявил, что справится своими силами, и извлечет инородное тело без помощи врачей. По одной из версий, подследственный таким способом хотел продлить время судебного заседания, чтобы адвокат смог получить больше информации для его защиты.