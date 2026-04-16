Сбежавший после взрыва на шахте «Листвяжная» владелец скрылся от преследования

Бывший совладелец шахты «Листвяжная» в Кемеровской области и экс-депутат Государственной Думы России, сбежавший за границу после трагедии 2021 года, продолжает уклоняться от следствия. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на имеющиеся в распоряжении агентства материалы, бизнесмен осведомлён о возбуждённом против него уголовном деле и проводимом розыске, однако намеренно не является к следователям и в суд.

В документах, на которые ссылается агентство, подчёркивается, что возбуждение дела в отношении владельца шахты, а также его розыск полностью обоснованы с точки зрения закона. Несмотря на это, фигурант дела избегает контактов с правоохранительными органами. В материалах прямо указано, что, зная о процессуальных действиях, бизнесмен «ни в орган предварительного расследования, ни в суд не явился». Ранее сообщалось, что экс-депутат покинул территорию России вскоре после резонансной аварии и находится в Монако.

Напомним, трагедия на кузбасской шахте «Листвяжная» произошла в ноябре 2021 года и стала одной из крупнейших катастроф в российской угольной отрасли за последние десятилетия. В результате взрыва на предприятии погиб 51 человек. Среди жертв числятся 46 горняков, которые находились под землёй в момент аварии, а также 5 спасателей, участвовавших в поисково-спасательной операции и пытавшихся эвакуировать людей. Эта трагедия вызвала широкий общественный резонанс и привела к многочисленным проверкам и уголовным делам против руководства шахты и контролирующих органов.

Владимиру Гридину, который на момент аварии был одним из ключевых владельцев и руководителей предприятия, вменяют злоупотребление должностными полномочиями. Следствие полагает, что его действия (или бездействие) могли привести к нарушениям техники безопасности, что в итоге и спровоцировало катастрофу с человеческими жертвами. Сам экс-депутат свою вину категорически не признаёт. Он называет выдвинутые против него обвинения необоснованными и продолжает находиться за пределами юрисдикции российских следственных органов, что существенно затрудняет ход расследования этого громкого уголовного дела.