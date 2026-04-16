Уволенная за мат россиянка дошла до суда и победила
Жительница Ямала добилась через суд выплаты компенсации от работодателя после увольнения за использование нецензурной брани в адрес начальства и коллег.
Как установлено, женщина дважды допустила резкие высказывания — в рабочем чате и в личной переписке с руководителем. В компании это сочли повторным нарушением трудовой дисциплины и расторгли с ней трудовой договор.
Однако суд признал увольнение незаконным. Выяснилось, что сообщения были отправлены в выходные дни, когда требования корпоративного этикета не распространяются, а ранее сотрудница не привлекалась к дисциплинарной ответственности.
В результате работодателя обязали выплатить женщине компенсацию морального вреда в размере 70 тысяч рублей.
