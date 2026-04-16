Полиция задержала жителя Ачинска за избиение подростка обувной ложкой

Сотрудники правоохранительных органов поймали жителя города Ачинск в Красноярском крае, напавшего на 13-летнего мальчика с металлической обувной ложкой, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Злоумышленником оказался мужчина 1973 года рождения, имеющий судимости за кражу и причинение тяжкого вреда здоровью, указала Волк в Max.

Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по статье о хулиганстве с применением насилия.

На допросе задержанный пояснил, что хотел прогнать компанию примерно из десяти шумных подростков. По словам мужчины, дети стали убегать, однако один школьник споткнулся о порог.

Нападавший заявил, что наносил удары металлической обувной ложкой исключительно по рукам и ногам ребенка.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту избиения этого подростка металлической ложкой для обуви.