Задержан руководитель Западно-Сибирской железной дороги

Следственный комитет в четверг, 16 апреля, сообщил о задержании руководителя Западно-Сибирской железной дороги, которого подозревают в получении взяток на сумму свыше 50 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело.

По данным СК, фигуранта подозревают в получении взятки в особо крупном размере, а представителя коммерческой организации — в ее передаче. Речь идет о преступлениях, предусмотренных статьями 290 и 291 УК РФ.

Следствие считает, что с апреля 2025 по апрель 2026 года руководитель получал деньги от представителей компаний за общее покровительство и совершение незаконных действий в их интересах.

В СК добавили, что противоправные действия пресекли сотрудники УФСБ по Новосибирской области. Подозреваемые задержаны, решается вопрос о мере пресечения, устанавливаются дополнительные эпизоды и возможные соучастники, передает РИА Новости.

В начале марта силовики задержали главу подмосковного поселка Серебряные Пруды Олега Павлихина и трех его заместителей. Их подозревают в получении взяток. В отношении чиновников завели уголовное дело. По данным следствия, они брали взятки от бизнесменов за заключение муниципальных контрактов на выгодных условиях.