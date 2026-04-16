Тело покончившего с собой военблогера Воеводы в квартире не нашли

Тело автора Telegram-канала «Воевода вещает», летчика ударного вертолета Ка-52, гвардии старшего лейтенанта Алексея Земцова, предположительно, покончившего с собой, в квартире не нашли.

Об этом сообщил Telegram-канал «Повернутые на войне», который ранее вел Воевода.

«Нет тела — нет дела, на квартире никто не обнаружен, — написал автор поста. — На этом все, комментарии закончены».

Ранее журналист Анастасия Кашеварова выразила надежду, что Земцов не совершил самоубийство, несмотря на предсмертное видео. Схожую версию выдвинул блогер Кирилл Федоров, который рассказал, что разговоры о суициде Воевода вел давно, и его старались отговорить.