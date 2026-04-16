Россиянин получил срок за призывы к насилию над государственными деятелями

Южный окружной военный суд вынес приговор 34-летнему жителю Ейска за оправдание терроризма в интернете, сообщили в прокуратуре Краснодарского края.

Как следует из материалов дела, в сентябре 2023 года мужчина опубликовал в открытом чате сообщения с призывами к насильственным действиям в отношении российских государственных деятелей, доступные неограниченному кругу пользователей.

Против россиянина возбудили дело по ч. 2 ст. 205.2, ч. 2 ст. 280, п. «в» ч. 2 ст. 354.1 УК РФ (публичное оправдание и пропаганда терроризма, а также размещение экстремистских материалов в сети Интернет) и признали виновным.

С учетом позиции прокуратуры суд назначил фигуранту наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, осужденному запрещено заниматься администрированием сайтов и групп в соцсетях в течение четырех лет.