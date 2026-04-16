Военблогер заявил об «интересных вещах» в деле о покончившем с собой военкоре Воеводе

В деле вероятно покончившего с собой военкора Алексея Земцова, пилота ударного вертолета Ка-52 с позывным Воевода есть «интересные вещи». Об этом в своем Telegram-канале заявил военблогер Владислав Угольный.

По словам Угольного, ему известно, что уголовное дело, которое упоминал в прощальном видео Воевода, связано с более «интересными вещами», чем избиение Земцовым любовника жены. Также Угольный заявил, что готов «поставить бутылку» на то, что Воевода на самом деле жив. Каких-либо подтверждений своей теории военблогер не привел.

О том, что Земцов может быть жив, заявляли и люди из окружения военного летчика — надежду на это высказывали журналистка Анастасия Кашеварова и военблогер Кирилл Федоров. По мнению последнего, заявлениями о суициде Земцов мог попытаться привлечь внимание к своей сложной ситуации.

Как сообщалось ранее, автор Telegram-канала «Воевода вещает» Алексей Земцов мог покончить с собой. В своем канале офицер рассказал о конфликте на службе, неверности супруги и проблемах с законом. Воевода сообщил, что, узнав о супружеской измене, вывез любовника жены в лес и избил его, после чего попал в СИЗО.