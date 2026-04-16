В Одинцово завели дело об отравлении 27 детей в детском саду

В Одинцово завели уголовное дело из-за отравления 27 детей в детском саду. У них выявлены симптомы кишечной инфекции.

«В следственном отделе по г. Одинцово ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлёкших отравление воспитанников детского сада (п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ)», — сообщили в СУ СКР по Подмосковью.

По версии следствия, отравление произошло 9 апреля. Тогда 27 воспитанников детсада обратились за медицинской помощью.

Следователи и криминалисты вместе со специалистами Роспотребнадзора провели осмотры, взяли образцы с поверхностей и продуктов питания для исследований. Также проводятся допросы и другие следственные действия.

Ранее в селе Онохино Тюменской области 116 детей заразились кишечной инфекцией.