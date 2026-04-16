Суд признал нелигитимным верховного шамана России

Верховный суд Республики Тыва оставил в силе решение Кызылского городского суда, который признал нелигитимным нынешнего верховного шамана России.

Больше года назад в Туве глава одной из шаманских организаций обратился в суд. Истец просил признать незаконным переизбрание Кара-оола Допчун-оола верховным шаманом. Аргумент приводился железный. По информации истца, вопрос о переизбрании даже не включался в повестку шаманского собрания и вовсе не рассматривался.

В 2025 году городской суд Кызыла удовлетворил требование истца. Однако Кара-оол Допчун-оол обратился в суд апелляционной инстанции.

И вот коллегия по гражданским делам Верховного суда Тувы изучила материалы. Решение городского суда оставлено без изменения, передает ТАСС.

Между тем Допчун-оол полагает, что суд не может лишать его звания верховного шамана России, поскольку этот вопрос находится в компетенции не суда, а общего шаманского собрания.

По информации агентства, известный как целитель Кара-оол Допчун-оол избран верховным шаманом в 2018 году - решение было принято на международном шаманском съезде. Переизбрали Допчун-оола на эту должность в 2024-ом.