На жителя Хакасии завели дело о публичной реабилитации нацизма

СК возбудил по материалам ФСБ уголовное дело против жителя Республики Хакасия. Его подозревают в публичной реабилитации нацизма.

© Российская Газета

50-летний мужчина из поселка Усть-Абакан разместил на своей странице в социальной сети сообщения, в которых, в частности, негативно оценивал один из символов воинской славы России - георгиевскую ленту, рассказали в региональном управлении СК.

Упомянутые публикации мог видеть любой пользователь сети, уточнили в ведомстве.

В рамках расследования назначены историческая и лингвистическая экспертизы.