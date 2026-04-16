Россиян предупредили о самых распространённых мошеннических схемах

Специалисты проанализировали случаи мошенничества и выявили самые распространённые схемы, которые злоумышленники используют против россиян, чтобы получить доступ к их деньгам. Результаты исследования есть в распоряжении RT.

Как объяснили эксперты Ozon Банка и Ассоциации российских банков (АРБ), несмотря на то что постоянно появляются новые мошеннические уловки, остаётся распространённой история со звонками от «сотрудника министерства или службы безопасности», «представителя банка или страховой компании» и так далее.

«Это первая часть схемы: за счёт важности звонка клиент охотнее верит сказанному и внимательнее слушает. Сценарии разговора похожи: человека пытаются убедить, что он и его деньги в опасности, но ещё можно их спасти, если следовать инструкции. Как правило, человека пытаются запугать, не дают времени подумать и здраво оценить ситуацию, заставляя быстро принять решение. Часто мошенник помогает сделать перевод на «безопасный счёт» или даёт инструкции, в каком банкомате нужно снять наличные и кому передать», — раскрыли суть схемы специалисты.

Отмечается, что одним из распространённых способов является обвинение в финансировании запрещённых организаций клиентом или его родственниками.

«Напуганный последствиями клиент готов предоставить личные данные и следовать всем инструкциям злоумышленников. Главное правило: не принимайте никаких решений мгновенно. Повесьте трубку и свяжитесь с представителем банка по официальному номеру или через чат поддержки, сообщив о звонке. Самое главное — никому не называйте код из смс и не переводите свои средства на какие-либо «безопасные счета», — посоветовали эксперты.

Кроме того, по их словам, в последнее время всё чаще мошенники используют схему с продвижением приложений.

«Ссылки на установку приложения распространяются разными способами: через смс-сообщения и мессенджеры или письмом на электронную почту. Распространяя вредоносное приложение, мошенники могут представляться сотрудниками известных брендов, а также знакомыми или коллегами пользователя», — предупредили специалисты.

Они посоветовали не переходить по сомнительным ссылкам, скачивать приложения только в официальных магазинах приложений или по ссылкам на официальных страницах компаний.

«Россияне получают предложения инвестировать в криптовалюты или вложиться в инвестиционные проекты с высокой доходностью. Мошенники маскируются под представителя брокерской компании. Иногда о «перспективных проектах» рассказывают собеседники с сайта знакомств и групп в социальных сетях или «старые знакомые», — предостерегли собеседники RT.

Также популярны фишинговые ссылки, напомнили в организациях.

«Они могут быть по самым разным темам: от покупки билетов в театр до брони ресторана. Ссылки могут распространяться через сообщение в почте с призывом к выгодному предложению, через «бывших коллег» в личных сообщениях или через собеседников на сайтах знакомств. Не переходите по ссылкам, полученным из источников, которым вы не доверяете», — предостерегли аналитики.

Ещё одна распространённая схема — выгодная цена на товар на одном из сервисов объявлений.

«Так называемый продавец в диалоге уводит клиента из проверенного приложения и просит оплатить часть средств, чтобы забронировать несуществующий товар. Так деньги передаются дропу, а пострадавшего блокируют. Он не получает товар и теряет свои средства», — пояснили эксперты.

Несмотря на то что мошенники используют различные методы обмана, в основе мошенничества всегда психологическое давление и уловки, которые заставляют людей довериться или испугаться, предупредили специалисты.

«Если вы чувствуете, что собеседник выводит на эмоции, оказывает давление, нужно поставить разговор на паузу. Посмотрите на ситуацию спокойно или с помощью близких: возможно, вас пытаются атаковать мошенники», — заключили аналитики.

Ранее член комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин рассказал RT, что вредоносное программное обеспечение может распространяться под видом уведомлений от антивируса или системных предупреждений о безопасности.