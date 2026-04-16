Миллиардер Сулейманов не признал вину в создании преступного сообщества

Миллиардер Ибрагим Сулейманов, являющийся фигурантом дела об организации убийств, не признал вину в создании преступного сообщества (ОПС).

Об этом в четверг, 16 апреля, сообщил источник, знакомый с ходом расследования дела.

— Сулейманов и иные фигуранты дела с новым обвинением не согласны, вину не признают, — передает слова источника РИА Новости.

Мужчине предъявили обвинение в создании преступного сообщества 16 апреля. Следователи инкриминируют участие в ОПС другим фигурантам дела.

Самого Сулейманова подозревают в организации убийств чиновника Георгия Таля и бывшего сотрудника «Внуковских авиалиний» Геннадия Борисова, которых устранили более 20 лет назад. В октябре 2025-го силовики задержали миллиардера и двух соучастников преступлений. По решению суда Сулейманова отправили в СИЗО. Он пожаловался на состояние здоровья из-за перенесенного инфаркта миокарда и комы. Однако его оставлии под арестом.