Мошенничество в частной медицине приобрело массовый характер. Об этом РИА Новости заявил заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш. Он отметил, что мошеннические медицинские клиники наносят большой ущерб здоровью и финансам россиян. Несмотря на то, что величина чека в частных клиниках выросла на 30%, а в отдельных регионах превысила 7 тысяч рублей, люди уходят из клиник с кредитами и без реальной помощи. Депутат подчеркнул, что имеются несколько явных признаков мошенничества в медицинской сфере.

К ним, в частности, относится агрессивная реклама срочных процедур и "бесплатных" обследований. Мошенники заманивают клиентов, обещая им "бесплатный чекап", "льготное обследования по квоте" или большие скидки. Еще одним признаком мошенничества является "страшный диагноз", установленный сразу после первого же анализа. При этом результаты анализа пациенту на руки не выдают, а запугивают тяжестью состояния, а затем уговоривают оформить кредит или перевести деньги на "безопасный счет". Кроме того, людям навязывают ненужные анализы и исседования, часто даже опасные.

Парламентарий посоветовал россиянам никогда не торопиться при заключении медицинских договоров, заранее проверять лицензии частных клиник на официальном сайте Росздравнадзора и изучать отзывы пациентов на независимых платформах. Он также призвал обращать внимание на адекватность цен, поскольку неоправданно низкие или, наоборот, завышенные цены свидетельствуют о возможном мошенничестве. Панеш подчеркнул, что необходимо сохранять все чеки, договоры и медицинские выписки.

Если руководство клиники не отвечат на письменную претензию, следует обращаться в Роспотребнадзор, Росздравнадзор и прокуратуру. 2 марта нейрофизиолог Михаил Лебедев заявил, что шлемы для лечения депрессии с помощью слабых разрядов электрического тока являются мошенничеством.