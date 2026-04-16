Кондратьев: удар беспилотников по Туапсе унес жизни двух несовершеннолетних

В результате удара украинских беспилотников по Туапсе погибли двое детей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он уточнил, что погибшим несовершеннолетним было пять и 14 лет. Кроме того, по предварительным данным, еще двое взрослых получили ранения, им оказывают помощь медики. Кондратьев сообщил, что в Туапсе в результате падения обломков повреждено 5 частных и 1 многоквартирный жилой дом. Городская администрация разворачивает пункт временного размещения для жителей поврежденных домов. Многочисленные обломки упали на территории предприятий в районе морского порта. В Сочи в поселке Лоо обломки дронов упали по нескольким адресам, повредив навес и выбив окна в двухэтажном частном доме. Пострадавших нет. Ночью 16 апреля мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил, что из-за угрозы атаки беспилотников в городе включили системы оповещения.