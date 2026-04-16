У берегов северных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,9
В акватории Тихого океана у побережья северных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,9, сообщила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семёнова.
Об этом специалист рассказала в беседе с журналистами РИА Новости.
«Очаг располагался на глубине 15 км», — поделилась Семёнова.
Эксперт уточнила, что местные жители могли ощутить колебания силой до четырёх баллов.
Эпицентр сейсмособытия находился в 77 км юго-восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир.
14 апреля в Каякентском районе Дагестана произошло землетрясение магнитудой 3,4.