У берегов северных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,9

В акватории Тихого океана у побережья северных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,9, сообщила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семёнова.

Об этом специалист рассказала в беседе с журналистами РИА Новости.

«Очаг располагался на глубине 15 км», — поделилась Семёнова.

Эксперт уточнила, что местные жители могли ощутить колебания силой до четырёх баллов.

Эпицентр сейсмособытия находился в 77 км юго-восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир.

14 апреля в Каякентском районе Дагестана произошло землетрясение магнитудой 3,4.