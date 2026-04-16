Суд в России впервые оправдал осужденного за педофилию

Верховный суд РФ отменил приговор и полностью оправдал жителя Башкирии Дениса Голова, осуждённого за педофилию. Он рассказал, что стал жертвой оговора со стороны бывшей жены, которая хотела завладеть его квартирой, сообщает РЕН ТВ.

Поводом для дела стало видео, сделанное супругой в ванной. На кадрах дочь забегает к нему во время мытья. Суд первой инстанции признал его виновным и приговорил к 12,5 годам колонии. В апелляции один из судей заметил, что на видео мужчина прикрывается при виде ребёнка, но коллегия оставила приговор в силе.

Голов настаивает, что бывшая жена сфабриковала улики. Она требовала переписать на неё квартиру, оформленную на его мать, а получив отказ, решила избавиться от мужа. По его словам, именно адвокат посоветовал женщине этот план. Пока он сидел в тюрьме, бывшая супруга поселилась в его квартире, сменила замки и установила камеры.

Верховный суд не нашёл в действиях Голова состава преступления и вынес оправдательный приговор. Теперь он намерен подать заявление на бывшую жену. У него есть письма от пасынка, в которых тот жалуется на избиения и пьянство матери. Этот случай стал первым оправдательным приговором по такой категории дел в истории Верховного суда РФ.