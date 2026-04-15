Девушку арестовали за фото в нацистской фуражке на сайте интим-услуг

Московский суд арестовал на 13 суток девушку за то, что она выложила фото в нацистской фуражке на сайте интим-услуг. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что девушку обвинили по статье КоАП РФ «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики». В итоге ей назначили наказание в виде административного ареста на срок 13 суток.

Сама девушка заявила, что использовала фуражку для личных целей, но суд постановил, что фото было размещено в открытом доступе «для обозрения и направлено в адрес неопределенного круга граждан». Апелляционная инстанция признала решение суда законным.

