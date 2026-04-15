Нефтеперерабатывающий завод загорелся в Австралии

В Австралии произошел сильный пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Гелонге, штат Виктория. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

Отмечается, что вспышки от огня видны на расстоянии в несколько километров. На месте работают пожарные. Информация о причинах возгорания, как и о возможных пострадавших, пока не уточняются.

Завод в Гелонге является одним из двух подобных предприятий во всей Австралии, которые перерабатывают нефть. Ежедневно на нем перерабатывается около 120 тысяч баррелей — это более 10% ежедневных поставок топлива в Австралии.

