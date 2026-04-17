Красноярец истязал бывшую девушку за отказ сойтись

В Красноярске суд вынес приговор местному жителю, обвиняемому в истязании бывшей девушки. Об этом сообщает kp.ru.

По данным следствия, обвиняемый около полугода преследовал и избивал бывшую возлюбленную, пытаясь заставить ее восстановить отношения. Женщина не хотела мириться, но это не останавливало агрессора.

Пострадавшая обратилась в суд и смогла доказать, что ей причинили физические и психические страдания. В качестве наказания суд назначил мужчине один год ограничения свободы.

До этого в Курганской области мужчину задержали за похищение бывшей возлюбленной. Злоумышленник избил женщину и, угрожая ножом, вывел из дома. После этого фигурант увез пострадавшую к себе домой. В Возбуждено уголовное дело по статьям о похищении человека и проникновении в жилье.

Ранее в Кузнецке мужчина избил подругу и забыл, почему.