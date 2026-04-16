Отбывающий пожизненное экс-сенатор Арашуков пожаловался на условия содержания

Отбывающий пожизненное заключение экс-сенатор Рауф Арашуков пожаловался на условия содержания в колонии. Об этом в четверг, 16 апреля, пишет Baza.

По данным источника, экс-чиновник, отбывающий пожизненное заключение в колонии «Черный дельфин», начал спор с администрацией учреждения. Он считает, что его права регулярно нарушаются, и подал в Соль-Илецкий суд не менее пяти исков по условиям содержания.

Уточняется, что среди его претензий — отсутствие холодных закусок и двух куриных яиц на обед, нарушения графика телеканалов, режима приема пищи и непредоставление телефонного звонка. По четырем искам суд уже отказал.

На рассмотрении остается один иск — о непредоставлении продуктов питания. Решение по нему Соль-Илецкий суд ожидает вынести на этой неделе, передает Telegram-канал.

Экс-сенатор, осужденный на пожизненное за создание ОПГ, организацию убийств и хищений газа на 4,4 миллиарда рублей, хотел создать себе привилегированные условия в колонии. Он предложил уполномоченному сотруднику три миллиона рублей, однако тот не взял деньги. Позднее Арашуков просил разрешить ему допросить начальника УФСИН.