В Дагестане по делу о массовом отравлении под домашний арест помещен глава водоканала

Руководитель водоканала в Карабудахкентском районе Дагестана по делу о массовом отравлении жителей муниципалитета заключен под домашний арест, сообщили в СУ СК России по Дагестану.

Было удовлетворено ходатайство следствия. Он будет находиться под домашним арестом до 4 июня.

По версии следствия, директор водоканала Карабудахкентского района не обеспечил надлежащее качество и безопасность предоставляемых услуг водоснабжения. Из-за этого с 2 по 4 апреля в больницы обратились более 50 жителей района с признаками острой кишечной инфекции.

Информация о массовом отравлении появилась 4 апреля. Предположительной причиной ухудшения здоровья называли питьевую воду. Следственный отдел по городу Каспийску организовал процессуальную проверку по факту массовых отравлений. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.