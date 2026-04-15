В Ленобласти ликвидировали последствия разлива нефтепродуктов

На южном берегу Финского залива ликвидированы локальные загрязнения нефтепродуктами. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, выступая перед Законодательным собранием региона в Тосно, передает «Интерфакс».

«Мы уже это все убрали, сейчас мониторим побережье Финского залива», — сказал Дрозденко.

Также он добавил, что оперативно были ликвидированы загрязнения в районе деревни Логи и Кургальского заповедника. Для этого привлекли легковой транспорт, бульдозеры, экскаваторы, было использовано 10 тыс. кубометров песка, отметил губернатор.

5 апреля Дрозденко заявил, что в результате атаки было выявлено повреждение участка нефтепровода в районе порта Приморск.

Также в начале апреля в Финском заливе на пляже Липово в Сосновом Бору были обнаружены следы нефтепродуктов. Жители Санкт-Петербурга высказывают мнение, что загрязнение могло быть вызвано пожаром, который произошел в порту Усть-Луга.

Ранее Дрозденко назвал Ленобласть прифронтовым регионом.