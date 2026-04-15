Мужчина умер в ходе конфликта у магазина в Москве

В Москве мужчина умер во время конфликта, который произошел у входа в магазин. Во время перепалки один из конфликтующих ударил другого, из-за чего тот упал на асфальт, ударился головой и умер. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД РФ.

Ссора произошла в районе Соколиная гора. Конфликт между двумя мужчинами начался еще в магазине, но продолжился на улице. В какой-то момент 41-летний мужчина ударил своего 47-летнего оппонента — от удара потерпевший упал и ударился головой. От полученной травмы он скончался.

Нападавший скрылся с места преступления, но в течение часа его задержали. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. Задержанному предъявлено обвинение.

«Следователями столичного СК допрошены свидетели, назначен ряд судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинская. По ходатайству следствия обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД.

