Сотрудница открыла письмо с файлом и оставила агрофирму без 100 млн рублей

Мошенники похитили со счетов агрофирмы «Реал Инвест» более ста миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Отмечается, что это произошло после того, как сотрудница компании открыла файл из письма с темой «Накладная». Письмо было отправлено от лица свердловского молочного предприятия, но в файле был скрыт вирус.

После того, как файл был открыт, мошенники получили доступ к счетам «Реал Инвест». В итоге злоумышленники сделали несколько переводов на общую сумму в 110 миллионов рублей.

«Реал Инвест» занимается выращиванием зерновых культур в Белгородской области. В данный момент в компании проверяют оборудование на предмет оставшихся вредоносных программ.

