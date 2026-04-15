Полиция завершила поиски 30-летнего Артема Гребенкина

Поисковые мероприятия в отношении 30-летнего Артема Гребенкина, начатые 10 апреля, завершены полицией. По информации, предоставленной его братом порталу E1.RU, мужчина ушел из дома, заявив о намерении отправиться на собеседование, однако по указанному адресу так и не появился.

В конечном итоге его местонахождение было установлено в Москве. Обстоятельства, при которых он оказался в столице, и его действия в период отсутствия в настоящее время остаются невыясненными.

В Екатеринбурге третий день ищут пропавшего 30-летнего мужчину

В пресс-группе полиции Екатеринбурга подтвердили, что гражданин обнаружен силами правоохранительных органов, и сейчас уточняются все детали произошедшего.