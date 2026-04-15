В Германии мужчина нашел тело сестры в морозилке

В Германии мужчина нашел тело своей сестры в морозильной камере, расположенной в подвале многоквартирного дома. Об этом сообщило издание Daily Star.

Брат и сестра жили вместе в городе Билефельд на севере страны. Тело родственницы мужчина нашел 12 апреля и сразу вызвал полицию.

Подозреваемым по делу является партнер погибшей. Известно, что у мужчины есть криминальное прошлое, и он недавно вышел из тюрьмы. В настоящее время полиция занимается его розыском.

Мотивы преступления пока остаются неизвестными. Расследование и поиски подозреваемого продолжаются, говорится в публикации.

В феврале в одном из парков Берлина обнаружили тело 40-летней украинки с признаками насильственной смерти. Погибшую нашли возле детской площадки. Полиция подтвердила, что женщину убили.

До этого в немецкой коммуне Кляйн-Упаль туристка, выгуливая собаку, обнаружила в лесу тело мальчика. Ребенок считался пропавшим без вести на протяжении пяти дней. 15 октября прошлого года женщина отправилась на прогулку с собакой в поселение Кляйн-Упаль, Германия, где проживает всего 230 человек. Во время прогулки ее собака неожиданно залаяла и привела хозяйку к пруду, в котором было найдено тело восьмилетнего мальчика.