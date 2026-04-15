Россиянин жестоко убил своего 2-месячного сына из-за плача

Свердловский областной суд отклонил версию защиты о случайном падении ребенка и признал его отца виновным в умышленном причинении травм, несовместимых с жизнью.

Свердловский областной суд вынес приговор 24-летнему местному жителю. Трагедия произошла 2 октября 2025 года в Новоуральске.

По данным следствия, раздраженный плачем младенца отец не менее шести раз ударил по голове, груди и телу. Смерть наступила от тяжелой черепно-мозговой травмы и переломов.

Подсудимый настаивал, что уснул с ребенком на руках и случайно уронил его, однако судебно-медицинская экспертиза полностью опровергла эту версию. Характер множественных повреждений однозначно указывал на умышленные побои.

Суд назначил ему 15 лет лишения свободы с последующим ограничением свободы на полтора года. Приговор пока не вступил в законную силу – передает TagilCity.