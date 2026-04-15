Задержанный россиянин попытался бежать из больницы и выпрыгнул из окна

В Дагестане арестованный попытался бежать и выпрыгнул из окна больницы. Об этом сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии республики Шамиль Хадулаев в своем Telegram-канале.

По его словам, 13 апреля подозреваемого в применении насилия к представителю власти вывезли из СИЗО-1 в Республиканскую клиническую больницу скорой медицинской помощи с жалобами на боли в брюшной области.

Подследственный вечером того же дня предпринял попытку побега, выпрыгнув со второго этажа. У него перелом ноги. Мужчину быстро задержали и поместили под стражу.

