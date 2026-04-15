В Подмосковье осудили женщину, ранившую мужа ножом

Волоколамский городской суд назначил наказание женщине по фамилии Пелезнева, которая ранила ножом мужа во время конфликта дома.

© Вечерняя Москва

Об этом в среду, 15 апреля, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Московской области.

— Суд признал Пелезневу С.С. виновной и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы условно, с испытательным сроком на два года, — рассказали в Telegram-канале инстанции.

Женщина совершила преступление в феврале этого года. Удар ножом пришелся в грудь мужчине. Впоследствии ему оказали медицинскую помощь. В результате действий женщины здоровью ее мужа был причинен тяжкий вред. Фигурантка полностью признала вину.

Ранее другая женщина, будучи пьяной, ударила своего сожителя ножом в квартире дома в Королеве. Он скончался от полученных травм. Подозреваемую задержали и позднее осудили на восемь лет.