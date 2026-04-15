Экс-главу филиала музейно-храмового комплекса МО осудили за взятки

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга отправил в исправительную колонию строгого режима на 6 лет бывшего руководителя филиала музейно-храмового комплекса Минобороны РФ в Кронштадте Евгения Григорькина за получение серии взяток на общую сумму 19,8 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе объединённой пресс-службы судов города.

По версии следствия, Григорькин, занимавший должность руководителя филиала ФГАУ «Музейно-храмовый комплекс Вооруженных сил Российской Федерации» Министерства обороны РФ в Кронштадте, лично и через посредника получил взятку частями в размере 15 млн рублей за содействие по передаче в аренду части причала общей площадью 2546 квадратных метров, принадлежащего Минобороны России.

В период с июля 2023 года по сентябрь 2025-го он получил взятку в размере 4,8 млн рублей от представителей юридических организаций за беспрепятственную приемку работ по комплексному инженерно-техническому и санитарному обслуживанию зданий, сооружений, помещений и прилегающей территории на объектах филиала в Кронштадте.

Признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет в ИК строгого режима со штрафом в 32 млн рублей, а указанную сумму взяток конфисковал в доход государства. В рамках расследования дела суд заключил с Григорькиным досудебное соглашение о сотрудничестве.