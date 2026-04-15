Силовики задержали отца подростка, устроившего стрельбу в школе

Полиция Турции задержала Угура Мерсинли, отца подростка, который устроил стрельбу в школе в городе Кахраманмараш. Как передаёт канал TGRT Haber, задержанный является бывшим полицейским инспектором. Трагический инцидент произошёл в средней школе, где восьмиклассник открыл огонь по людям, после чего покончил с собой. Жертвами стрельбы стали четыре человека, включая учителя и троих учеников, ещё двадцать человек получили ранения различной степени тяжести, сообщил губернатор провинции Мюкеррем Унлюэр.

По словам главы региона, подросток пришёл в учебное заведение с пятью единицами оружия, и, по всей видимости, этот арсенал принадлежал его отцу. Следствие рассматривает версию о том, что доступ к оружию стал ключевым фактором, позволившим школьнику совершить массовое убийство. Задержание бывшего полицейского связано с возможной халатностью при хранении огнестрельного оружия, которое, по турецким законам, должно быть недоступно для несовершеннолетних. Отец подростка, имевший опыт работы в правоохранительных органах, как никто другой должен был осознавать опасность оставления оружия в свободном доступе для ребёнка.

Этот случай стал вторым за короткий промежуток времени инцидентом со стрельбой в турецких школах, что вызвало серьёзную обеспокоенность в обществе. Днём ранее, во вторник, 14 апреля, бывший ученик напал с дробовиком на лицей в провинции Шанлыурфа на юго-востоке страны. В результате того нападения пострадали шестнадцать человек, к счастью, обошлось без погибших. Губернатор провинции Хасан Шылдак подтвердил информацию об инциденте, отметив, что нападавший был задержан полицией. Мотивы его поступка пока не раскрываются, ведётся следствие.

Два происшествия подряд заставили турецкие власти задуматься о мерах по ужесточению контроля за оборотом оружия и усилению безопасности в образовательных учреждениях. Особое возмущение граждан вызвал тот факт, что отец стрелявшего в Кахраманмараше сам был экс-полицейским и должен был служить примером законопослушного поведения. Теперь ему грозит уголовная ответственность за ненадлежащее хранение оружия, повлекшее тяжкие последствия.

Министерство внутренних дел Турции пообещало провести тщательную проверку всех обстоятельств и принять меры для предотвращения подобных трагедий в будущем.