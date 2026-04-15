В Дагестане арестованный пытался сбежать из больницы, выпрыгнув в окно

В Дагестане арестованный пожаловался на боли в животе и попытался сбежать, выпрыгнув в окно больницы. Об этом сообщает председатель Общественной наблюдательной комиссии республики Шамиль Хадулаев. Инцидент произошел 13 апреля. Подследственного мужчину, обвиняемого в нападении на стража порядка, этапировали из камеры в Республиканскую клиническую больницу - он жаловался на резкие боли в животе. В тот же день, ближе к ночи, арестованный решил сбежать. Он спрыгнул из окна с высоты второго этажа. Однако далеко уйти беглецу не удалось - при приземлении он получил серьезную травму ноги и был тут же схвачен. Пойманного беглеца поместили в изолятор временного содержания.