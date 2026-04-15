Два жителя Ярославской области получили сроки за госизмену

Двое жителей Ярославской области осуждены по статье о государственной измене на тринадцать лет колонии за шпионаж в пользу специальных служб Украины, сообщила пресс-служба Ярославского облсуда.

Приговором суда жители Ярославля Сергей Цимбал и Павел Парфентьев признаны виновными в госизмене, каждому из подсудимых назначено наказание в виде тринадцати лет лишения свободы с отбыванием наказания в ИК строгого режима с последующим ограничением свободы на срок двенадцать месяцев, поделились подробностями там. Приговор пока не вступил в законную силу.

Подсудимые совершили госизмену в форме шпионажа.

В 2024 году они собирали и передавали по заданию спецслужб Украины сведения для использования их против безопасности РФ. Кроме того, отправляли фотографии с нанесенными на здания надписями проукраинской направленности.