Мигранты-рецидивисты проникли в российский детский центр

В Подмосковье росгвардейцы задержали рецидивистов, проникших в детский центр «Станция юных техников». Об этом «Ленте.ру» рассказали в ГУ Росгвардии по Московской области.

Ими оказались пятеро уроженцев Центральной Азии в возрасте от 22 до 38 лет. Ранее они совершали подобные преступления десятки раз. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Правоохранители выяснили, что злоумышленники перелезли через забор и пытались похитить станки из центра, чтобы продать их на металлолом.

