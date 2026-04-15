Жителю ЛНР грозит до трех лет колонии за убийство дворняжки

Житель города Зоринск (ЛНР) предстанет перед судом за жесткое обращение с животным.

Сотрудники полиции доказали, что мужчина не имел права убивать соседскую собаку за то, что она самовольно проникла на его двор.

"Свой поступок злоумышленник объяснил тем, что соседский пес неоднократно проникал на территорию его домовладения через отверстие в заборе", - говорится в сообщении регионального МВД.

Увидев собаку в очередной раз, подозреваемый, как считают в полиции, намеренно принял решение причинить ей физическую боль. В итоге животное скончалось.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье 245 УК РФ - "Жестокое обращение с животными".

Материалы следствия переданы в суд для рассмотрения по существу. Если вина обвиняемого будет доказана, то ему грозит штраф в размере 80 тысяч рублей или до трех лет лишения свободы.