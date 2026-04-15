Аферисты обманули пенсионера из Москвы и получили от него два миллиона рублей

Мошенники под видом социальных работников обманули пенсионера из Москвы и впоследствии заставили его расстаться с деньгами. Аферисты получили от мужчины два миллиона рублей.

Об этом в среду, 15 апреля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

— Аферисты позвонили 78-летнему жителю столицы под видом социальных работников и получили от него код из СМС. В дальнейшем злоумышленники снова связались с мужчиной и, выдавая себя за представителей силового ведомства, угрожая потерей сбережений, убедили передать для сохранности два миллиона рублей, — рассказали на сайте ведомства.

Правоохранители задержали курьера мошенников. На аферистов работала 20-летняя жительница Башкортостана. В отношении девушки завели уголовное дело. На время следствия ее отправили под домашний арест.

Ранее суд в Подмосковье вынес приговор другой пособнице мошенников. Женщина забрала у потерпевших в Москве и области 9,5 миллиона рублей. Злоумышленницу отправили за решетку на 3,5 года.