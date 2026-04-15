СК: в Чувашии девушка обвиняется в поджоге полицейского авто по заданию куратора
В Чувашии 16-летняя девушка обвиняется в поджоге полицейского автомобиля по заданию интернет-куратора, сообщает СК России.
По версии следствия, злоумышленники в интернете убедили девушку, что она якобы помогает спецслужбам в поимке преступников. В начале апреля кураторы заставили её проникнуть на закрытую территорию стоянки в одном из отделов транспортной полиции в Чебоксарах и поджечь служебный автомобиль.
«Обвиняемая была задержана на месте совершения преступления», — заявили в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело. Девушке предъявлено обвинение в совершении теракта.
Ранее суд в Новосибирске приговорил несовершеннолетнего к шести с половиной годам колонии за попытку устроить теракт на железной дороге по заданию СБУ.