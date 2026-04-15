Нападавшим на школу в турецком Кахраманмараше оказался 16-летний ученик восьмого класса. Об этом сообщает местный телеканал Halk TV.

По информации телеканала, школьник пришел в среднюю школу имени Айсер Чалык с пятью пистолетами и семью магазинами, и совершил нападение на два класса. Утверждается, что нападавший является сыном бывшего полицейского.

В общей сложности погибли четыре человека, еще 20 получили ранения. Нападавший покончил с собой. Генеральная прокуратура провинции начала расследование.

Это второе нападение на школу в Турции за неделю. Накануне бывший ученик атаковал профессионально-технический лицей имени Ахмета Коюнджу в провинции Шанлыурфа. Пострадали 18 человек. Нападавший также покончил с собой.