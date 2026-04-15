Появились данные о погибших при стрельбе в турецкой школе

При стрельбе в средней школе на востоке Турции погибло четыре человека, сообщает РИА Новости в среду со ссылкой на губернатора провинции Мюкеррема Унлюэра.

© STRINGER/EPA/TACC

По данным издания, в результате стрельбы в средней школе в городе Кахраманмараш погибло четыре человека – жертвами стрельбы стали учитель, а также трое учеников. Власти уточняют, что на школу напал ученик – он принес в учебное учреждение пять единиц оружия, которое может принадлежать его отцу, бывшему полицейскому. Напавший покончил с собой.

В результате инцидента пострадали не меньше 20 человек, добавил губернатор.