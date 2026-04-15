Браконьер пытался расправиться со свидетелями в российском регионе

В Нижегородской области осудили браконьера за покушение на свидетелей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Он признан виновным по статье 30, 105 («Покушение на убийство») УК РФ.

Как установил суд, 18 мая 2025 года местные жители заметили в лесу автомобили, в которых находились люди с оружием. Заподозрив их в незаконной охоте на диких животных, пострадавшие решили остановить их деятельность, задержав нарушителей и сообщив об этом сотруднику охотнадзора.

Браконьер, опасаясь привлечения к ответственности, решил расправиться со свидетелями. Он произвел несколько выстрелов в их сторону и ранил в живот одного из местных жителей. Испытывая опасения за свою жизнь, пострадавшие стали убегать от стрелка, после этого он еще несколько раз выстрелил им вслед.

Раненому оказали своевременную медицинскую помощь, и он выжил.

Суд приговорил его к девяти годам колонии строгого режима, и в пользу одного из потерпевших взыскана компенсация морального вреда в размере 1,5 миллиона рублей.

