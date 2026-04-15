Сотрудники полиции задержали в Санкт-Петербурге на Московском вокзале «Дмитрия Гордона*» (иноагент, включен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Российского рок-музыканта приняла за украинского журналиста система распознавания лиц, это вызвало переполох среди местных полицейских.

Дежурные сотрудники получили предупреждение о том, что украинский журналист Дмитрий Гордон* якобы скрывается в здании вокзала.

Подозреваемого задержали, однако свою причастность к антироссийской деятельности он отрицал. Об этом пишет телеграм-канал «База».

Сам вокалист рок-группы «Свобода важнее моды» Дмитрий Галяминских сообщил, что он спешил на поезд. Его остановили полицейские и проверили все документы, при этом один из стражей порядка даже принялся ощупывать лицо и волосы музыканта, проверяя, не грим ли это и парик.

Убедившись, что перед ними не украинский журналист, музыканта отпустили.

