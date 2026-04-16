В Белгородской области БПЛА атаковали административное здание

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар беспилотниками по Шебекинскому округу в Белгородской области, в результате чего пострадали четыре гражданских лица. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Шебекинский округ атакован беспилотниками ВСУ. Четыре мирных жителя получили различные ранения», — говорится в сообщении.

В ходе удара по административному зданию в Шебекино травмы получили трое сотрудников. Одна женщина была госпитализирована с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями грудной клетки и руки, а также с повреждениями ноги. Две другие женщины также пострадали от баротравм и минно-взрывных повреждений. Пострадавшим была оказана первая помощь в Шебекинской центральной районной больнице, после чего их направили на дальнейшее лечение в городскую больницу №2 в Белгороде. В результате атаки также были повреждены окна и фасад здания.

Кроме того, в селе Новая Таволжанка в результате атаки беспилотника пострадала местная жительница. В Шебекинской ЦРБ ей поставили диагноз минно-взрывная травма, а также слепое осколочное непроникающее ранение грудной клетки и ссадину плеча. Медицинские работники предоставляют ей необходимую помощь. Также зафиксированы повреждения кровли и выбитые окна в двух частных домах.

Ранее в Белгородской области при атаке ВСУ на предприятие не выжила местная жительница.