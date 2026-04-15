Один человек погиб в результате атаки ВСУ на Стерлитамак

Сотрудник ведомственной пожарной охраны одного из предприятий погиб в результате атаки БПЛА на промышленную зону Стерлитамака. Об этом в среду, 15 апреля, сообщил глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.

© Вечерняя Москва

Он выразил соболезнования родным и близким погибшего и отметил, что семье окажут всю необходимую помощь.

— В результате атаки БПЛА на промзону Стерлитамака погиб водитель ведомственной пожарной охраны одного из предприятий. Приношу соболезнования его родным и близким. Обязательно окажем семье всю необходимую помощь, — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что Башкортостан подвергся «террористической атаке» украинских беспилотников, несколько из них сбили над промышленной зоной Стерлитамака.

Всего за ночь 15 апреля над российскими регионами силы ПВО ликвидировали 85 украинских БПЛА.

Этой же ночью Telegram-каналы сообщали, что в районе Анапы прогремела серия взрывов. Как рассказали очевидцы, грохот, от которого «в моменте тряслись окна», продолжался около 15 минут.