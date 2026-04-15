Появились подробности убийства пенсионером сына в квартире в центре Москвы

Конфликт между пенсионером и его сыном в квартире дома Товарищеском переулке в Москве вспыхнул из-за того, что мужчина упрекнул отца в том, что тот пьет алкоголь. Это привело к ссоре. Мужчина взял ружье и застрелил сына.

Об этом в среду, 15 апреля, сообщил осведомленный источник.

— Сын упрекнул родителя, что тот пьет — на этой почве между мужчинами разгорелся конфликт. Во время него 77-летний москвич достал ружье и выстрелил в сына, — пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Соседи характеризовали семью как неблагополочную — из квартиры, по их словам, доносились крики и шум. По неподтвержденным данным, сын пенсионера имел судимость за наркоторговлю. Он недавно освободился из колонии.

Инцидент произошел вечером 14 апреля. Пенсионер застрелил сына из ружья ИЖ-12. Мужчина скончался до прибытия врачей. Следователи задержали подозреваемого и завели уголовное дело.